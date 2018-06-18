Съёмки сольного фильма про Джокера начнутся в сентябре

Приблизительный бюджет будущей киноленты — 55 миллионов долларов. Роль Джокера сыграет Хоакин Феникс.

В Сети появилась информация, что съёмки фильма про Джокера начнутся в Нью-Йорке в сентябре 2018 года. Главную роль в фильме исполнит Хоакин Феникс.

Предполагаемый бюджет ленты составит порядка 55 миллионов долларов. К примеру, съёмки "Чудо-женщины" обошлись в 149 миллионов.

Напомним, события нового фильма разворачиваются в 1980-х годах. Сюжет "мрачной криминальной драмы" расскажет о становлении Джокера и о том, как он заработал статус главаря преступного мира.