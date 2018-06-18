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Опубликовано 18 июня 2018, 13:49

Съёмки сольного фильма про Джокера начнутся в сентябре

Фото: &copy; Flickr/Martijn De Jonge

Фото: © Flickr/Martijn De Jonge

Приблизительный бюджет будущей киноленты — 55 миллионов долларов. Роль Джокера сыграет Хоакин Феникс.

В Сети появилась информация, что съёмки фильма про Джокера начнутся в Нью-Йорке в сентябре 2018 года. Главную роль в фильме исполнит Хоакин Феникс.

Предполагаемый бюджет ленты составит порядка 55 миллионов долларов. К примеру, съёмки "Чудо-женщины" обошлись в 149 миллионов.

Напомним, события нового фильма разворачиваются в 1980-х годах. Сюжет "мрачной криминальной драмы" расскажет о становлении Джокера и о том, как он заработал статус главаря преступного мира.

Режиссёр — Тодд Филлипс ("Мальчишник в Вегасе"), а одним из продюсеров будет Мартин Скорсезе. У фильма пока нет даты выхода.

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Сергей Сурепин
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