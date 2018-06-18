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Опубликовано 18 июня 2018, 16:51

Москалькова встретилась с украинским омбудсменом в Москве

Уполномоченные по правам человека согласуют план посещения заключённых в следственных изоляторах и колониях на территории РФ и Украины.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова приехала в Москву, чтобы встретиться с российской коллегой Татьяной Москальковой.

Людмила Денисова и Татьяна Москалькова. Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Людмила Денисова и Татьяна Москалькова. Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Ожидается, что омбудсмены двух государств согласуют план посещения заключённых в следственных изоляторах и колониях на территории РФ и Украины.

Татьяна Москалькова. Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Татьяна Москалькова. Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Людмила Денисова. Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Людмила Денисова. Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Напомним, как ранее сообщал Лайф, Татьяна Москалькова предложила украинской коллеге Людмиле Денисовой встретиться в Москве 18 июня, на что та ответила согласием.

Омбудсмены РФ и Украины договорились о совместном посещении 16 июня в Омске осуждённого за подготовку диверсии гражданина Незалежной Дмитрия Штыбликова. Далее предполагалось, что Москалькова поедет в Херсон для встречи с бывшим главредом РИА "Новости-Украина" Кириллом Вышинским, который отбывает срок за государственную измену, а Денисова поедет к режиссёру Сенцову в колонию в ЯНАО. Однако Денисова нарушила договорённости и уже 15 июня поехала на встречу с Сенцовым, которого ей не разрешили увидеть. После срыва встречи с Сенцовым украинский омбудсмен не смогла увидеть и Николая Карпюка, отбывающего наказание во Владимирском централе.

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Анна Стрельцова
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