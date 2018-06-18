Москалькова встретилась с украинским омбудсменом в Москве

Омбудсмены РФ и Украины договорились о совместном посещении 16 июня в Омске осуждённого за подготовку диверсии гражданина Незалежной Дмитрия Штыбликова. Далее предполагалось, что Москалькова поедет в Херсон для встречи с бывшим главредом РИА "Новости-Украина" Кириллом Вышинским, который отбывает срок за государственную измену, а Денисова поедет к режиссёру Сенцову в колонию в ЯНАО. Однако Денисова нарушила договорённости и уже 15 июня поехала на встречу с Сенцовым, которого ей не разрешили увидеть. После срыва встречи с Сенцовым украинский омбудсмен не смогла увидеть и Николая Карпюка, отбывающего наказание во Владимирском централе.