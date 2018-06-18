Названы имена режиссёров, которые не сняли ни одного плохого фильма

Вместе с этим сервис Metacritic назвал 30 постановщиков, которые сняли только один хороший фильм.

Агрегатор Metacritic проанализировал оценки критиков и составил три списка. В них вошли: режиссёры, которые не сняли ни одного плохого фильма; режиссёры, снявшие только один хороший фильм; режиссёры, в чьей карьере была одна лента, которую критики низко оценили.

Во все три рейтинга попали только режиссёры, которые снимали как минимум пять фильмов с 1980 года. В первом рейтинге оказались Джей Джей Абрамс ("Звёздный путь"), Пол Томас Андерсон ("Нефть"), Уэс Андерсон ("Остров собак"), Хаяо Миядзаки ("Принцесса Мононоке"), Мартин Скорсезе ("Таксист"), Квентин Тарантино ("Криминальное чтиво") и многие другие.

Среди режиссёров, которые сняли только один хороший фильм, фигурируют Майкл Бэй ("Трансформеры"), Скотт Дерриксон ("Доктор Стрэндж"), Ренни Харлин ("Крепкий орешек — 2"), Тодд Филлипс ("Мальчишник в Вегасе") и другие.