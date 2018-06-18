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Опубликовано 18 июня 2018, 14:06

Названы имена режиссёров, которые не сняли ни одного плохого фильма

Фото &copy; Denis Poroy/AP Images for Adobe

Фото © Denis Poroy/AP Images for Adobe

Вместе с этим сервис Metacritic назвал 30 постановщиков, которые сняли только один хороший фильм.

Агрегатор Metacritic проанализировал оценки критиков и составил три списка. В них вошли: режиссёры, которые не сняли ни одного плохого фильма; режиссёры, снявшие только один хороший фильм; режиссёры, в чьей карьере была одна лента, которую критики низко оценили.

Во все три рейтинга попали только режиссёры, которые снимали как минимум пять фильмов с 1980 года. В первом рейтинге оказались Джей Джей Абрамс ("Звёздный путь"), Пол Томас Андерсон ("Нефть"), Уэс Андерсон ("Остров собак"), Хаяо Миядзаки ("Принцесса Мононоке"), Мартин Скорсезе ("Таксист"), Квентин Тарантино ("Криминальное чтиво") и многие другие.

Среди режиссёров, которые сняли только один хороший фильм, фигурируют Майкл Бэй ("Трансформеры"), Скотт Дерриксон ("Доктор Стрэндж"), Ренни Харлин ("Крепкий орешек — 2"), Тодд Филлипс ("Мальчишник в Вегасе") и другие.

В список режиссёров, которые сняли только один плохой фильм, вошли Даррен Аронофски ("Фонтан"), Джеймс Кэмерон ("Пиранья-2: Нерест"), Дэвид Финчер ("Чужой-3"), Мэл Гибсон ("Страсти Христовы") и другие.

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Сергей Сурепин
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