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Регион
Опубликовано 18 июня 2018, 15:05

Игровую зависимость официально признали болезнью

Фото &copy; Flickr/dprotz

Фото © Flickr/dprotz

Всемирная организация здравоохранения присвоила болезни код в соответствии с международной классификацией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень болезней и расстройств игровую зависимость. Информация об этом появилась в 11-м издании Международной классификации болезней (МКБ-11).

В докладе ВОЗ сказано, что геймеры неспособны контролировать частоту, длительность, время начала и завершения игрового сеанса. Вместе с этим гейминг становится более приоритетным по сравнению с другими повседневными занятиями для людей с такой зависимостью. Диагноз "игровая зависимость" поставить можно в том случае, если такая модель поведения наблюдается в течение года и это мешает другим важным сферам жизни человека — личной, социальной, семейной, образовательной и так далее.

Напомним, помимо игровой зависимости, в перечне представлено более 55 тысяч болезней.

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Сергей Сурепин
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