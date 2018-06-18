Игровую зависимость официально признали болезнью

В докладе ВОЗ сказано, что геймеры неспособны контролировать частоту, длительность, время начала и завершения игрового сеанса. Вместе с этим гейминг становится более приоритетным по сравнению с другими повседневными занятиями для людей с такой зависимостью. Диагноз "игровая зависимость" поставить можно в том случае, если такая модель поведения наблюдается в течение года и это мешает другим важным сферам жизни человека — личной, социальной, семейной, образовательной и так далее.