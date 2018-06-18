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Регион
Опубликовано 18 июня 2018, 18:01

В Госдуму поступил запрос о лишении депутата-"справоросса" неприкосновенности

Фото: &copy;&nbsp; www.bnkirov.ru

Фото: ©  www.bnkirov.ru

По данным источника Лайфа в аппарате фракции "Справедливая Россия" в Государственной думе, Генеральная прокуратура направила в нижнюю палату российского парламента материалы о лишении депутатской неприкосновенности депутата Вадима Белоусова. Сам народный избранник родом из Челябинска, хотя избирался по партийной региональной группе, включавшей Кировскую область и Республику Удмуртия.

Фото: © www.bnkirov.ru

Фото: © www.bnkirov.ru

Как отмечает источник Лайфа в нижней палате, проблемы с законом у члена фракции "Справедливая Россия" могут быть связаны с конфликтом вокруг активов крупного отечественного производителя макаронных изделий "Макфа". Вадим Белоусов, по данным СМИ, является одним из совладельцев компании. Другим известным совладельцем является экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, который и контролирует более 70% акций. Сам экс-губернатор Челябинской области после возбуждения уголовных дел по коррупционным эпизодам уехал из России в Великобританию.

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Илья Ухов
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