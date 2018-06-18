Онищенко объяснил причины повышения в России пенсионного возраста

По мнению парламентария, нельзя обострять ситуацию "тенденциозными трактовками" законопроекта.

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко объяснил, почему повышается пенсионный возраст в России. По мнению бывшего главного санитарного врача РФ, демографическая ситуация в стране требует корректив.

Онищенко считает, что россиянам нужно разъяснить суть реформы. Нельзя обострять ситуацию "тенденциозными трактовками", так как в законопроект будут внесены поправки. Депутат подчеркнул, что реформа должна гарантировать комфорт и безопасность труда.

— Никуда не денется пенсия по здоровью и за выслугу лет, — отметил он.

Депутат выразил мнение, что РФ нуждается в квалифицированных активных работниках из-за сложившейся демографической ситуации. По мнению парламентария, в настоящий момент в государстве работает много трудовых мигрантов, но есть и активные люди старшего возраста, которые хотят трудиться, и их нельзя сбрасывать со счетов.

Сейчас над законопроектом трудятся профильные ведомства, его обсудят на различных уровнях. Региональные законодательные и исполнительные власти получат законопроект для рассмотрения и внесения собственных предложений.

Напомним, законопроект о повышении пенсионного возраста в России уже появился в базе Госдумы. Согласно ему планируется установить возраст выхода на пенсию в 65 лет и 63 года для мужчин и женщин соответственно.