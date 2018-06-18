"Хотят быть в тренде". В Госдуме ответили на продление санкций ЕС против Крыма

Евросоюз продлевает санкции в отношении полуострова Крым, чтобы оставаться в антироссийском тренде. Такое мнение выразил депутат Госдумы от региона Руслан Бальбек.

— Сегодня большая политика — это главный рулевой мировой экономики, и шкурные интересы отдельных компаний не влияют на общий курс. Поэтому ЕС заткнёт уши ватой, чтобы не слышать жалобные вопли коммерсантов, — сказал Бальбек в комментарии РИА "Новости".

По словам парламентария, ЕС предпочитают "быть в тренде", а не заботиться о ближнем.

— Страдания частных компаний — это их вклад, некий вступительный взнос в американский политический мейнстрим, — резюмировал Бальбек.

Напомним, сегодня, 18 июня, Евросоюз продлил санкции против Крыма ещё на год. Причиной таких мер стало воссоединение полуострова с Россией. Ограничительные меры предполагают запрет на импорт и экспорт товаров, инвестиции в регион, туристические услуги.