Metallica перечислила премию Polar на благотворительность

Американская рок-группа Metallica перечислила на благотворительность денежную часть шведской музыкальной премии Polar, вручённой музыкальному коллективу 14 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз премии.

Отмечается, что сумма в один миллион крон (116 тысяч долларов) будет разделена между Афганским национальным институтом музыки АНИМ (25%), Всемирным фондом "Детство" (25%) и Стокгольмской городской миссией (50%).

Король Швеции Карл ХVI Густав в прошлый четверг вручил премию Polar за 2018 год группе Metallica и АНИМ.