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Опубликовано 18 июня 2018, 19:20

Metallica перечислила премию Polar на благотворительность

Фото: &copy; Flickr/Rogelio A. Galaviz C.

Фото: © Flickr/Rogelio A. Galaviz C.

Американская рок-группа Metallica перечислила на благотворительность денежную часть шведской музыкальной премии Polar, вручённой музыкальному коллективу 14 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз премии.

Отмечается, что сумма в один миллион крон (116 тысяч долларов) будет разделена между Афганским национальным институтом музыки АНИМ (25%), Всемирным фондом "Детство" (25%) и Стокгольмской городской миссией (50%).

Король Швеции Карл ХVI Густав в прошлый четверг вручил премию Polar за 2018 год группе Metallica и АНИМ.

Лауреатами премии становились в разное время Стиви Уандер, Валерий Гергиев, Мстислав Ростропович, Пол Маккартни, София Губайдулина, Боб Дилан, Элтон Джон.

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Анна Стрельцова
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