Metallica перечислила премию Polar на благотворительность
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Американская рок-группа Metallica перечислила на благотворительность денежную часть шведской музыкальной премии Polar, вручённой музыкальному коллективу 14 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз премии.
Отмечается, что сумма в один миллион крон (116 тысяч долларов) будет разделена между Афганским национальным институтом музыки АНИМ (25%), Всемирным фондом "Детство" (25%) и Стокгольмской городской миссией (50%).
Король Швеции Карл ХVI Густав в прошлый четверг вручил премию Polar за 2018 год группе Metallica и АНИМ.
Лауреатами премии становились в разное время Стиви Уандер, Валерий Гергиев, Мстислав Ростропович, Пол Маккартни, София Губайдулина, Боб Дилан, Элтон Джон.