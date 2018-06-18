Сын генерала Ратко Младича рассказал о тяжёлом состоянии здоровья отца
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Отмечается, что адвокаты генерала будут работать над формированием новой врачебной группы для его объективного медосвидетельствования.
Дарко Младич, сын генерала Ратко Младича, сообщил о тяжёлом состоянии здоровья отца-генерала. Об этом говорится в сообщении ТАСС.
При этом он отметил, что Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) отказывает в запросе насчёт лечения экс-командующего армией боснийских сербов на родине.
— Когда мы предоставили документы, что ещё врачи трибунала обнаружили у генерала Младича аритмию, они заявили, что это другая аритмия, изобретя несуществующий медицинский термин, — заявил Дарко Младич.
Также он рассказал, что адвокаты генерала будут работать над формированием новой врачебной группы для объективного медосвидетельствования.
Ратко Младич во время войн в Хорватии и Боснии и Герцеговине руководил рядом крупных военных операций. Лайф писал, что Гаагский трибунал приговорил генерала к пожизненному сроку. Младич был обвинён в геноциде, преступлениях против человечности, а также нарушении законов и обычаев войны.