Сын генерала Ратко Младича рассказал о тяжёлом состоянии здоровья отца

Отмечается, что адвокаты генерала будут работать над формированием новой врачебной группы для его объективного медосвидетельствования.

Дарко Младич, сын генерала Ратко Младича, сообщил о тяжёлом состоянии здоровья отца-генерала. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

При этом он отметил, что Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) отказывает в запросе насчёт лечения экс-командующего армией боснийских сербов на родине.

— Когда мы предоставили документы, что ещё врачи трибунала обнаружили у генерала Младича аритмию, они заявили, что это другая аритмия, изобретя несуществующий медицинский термин, — заявил Дарко Младич.

Также он рассказал, что адвокаты генерала будут работать над формированием новой врачебной группы для объективного медосвидетельствования.