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Опубликовано 19 июня 2018, 01:04

Один из пострадавших при стрельбе в Мальмё скончался

Фото: &copy; Flickr/Christian Holm&eacute;r

Фото: © Flickr/Christian Holmér

Один из пострадавших во время стрельбы в шведском городе Мальмё скончался. Об этом сообщили в местной полиции.

По данным правоохранителей, погибшему было 18 лет, он скончался в больнице.

Инцидент произошёл вечером в понедельник, 18 июня, в центре города. Стрельба началась в тот момент, когда группа людей находилась возле кафе. В общей сложности ранения получили пять человек, их госпитализировали. Причины случившегося выясняются.

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Артём Андреев
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