Один из пострадавших при стрельбе в Мальмё скончался
Фото: © Flickr/Christian Holmér
Один из пострадавших во время стрельбы в шведском городе Мальмё скончался. Об этом сообщили в местной полиции.
По данным правоохранителей, погибшему было 18 лет, он скончался в больнице.
Инцидент произошёл вечером в понедельник, 18 июня, в центре города. Стрельба началась в тот момент, когда группа людей находилась возле кафе. В общей сложности ранения получили пять человек, их госпитализировали. Причины случившегося выясняются.