Скончался второй пострадавший при стрельбе в Мальмё

Шведская полиция сообщила на своём сайте, что в больнице скончался второй пострадавший во время стрельбы в городе Мальмё.

По данным стражей порядка, мужчине было 29 лет.

Отмечается, что полиция продолжает работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.