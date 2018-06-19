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Опубликовано 19 июня 2018, 02:21

Скончался второй пострадавший при стрельбе в Мальмё

Фото: &copy; Flickr/West Midlands Police

Фото: © Flickr/West Midlands Police

Шведская полиция сообщила на своём сайте, что в больнице скончался второй пострадавший во время стрельбы в городе Мальмё.

По данным стражей порядка, мужчине было 29 лет.

Отмечается, что полиция продолжает работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Лайф писал, что инцидент случился вечером 18 июня. Стрельба началась, когда группа людей находилась возле кафе. В общей сложности было ранено шесть человек. О личности нападавшего пока не сообщается.

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Андрей Довлатов
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