Pokemon Go позволит обмениваться покемонами
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По словам разработчиков, обновление популярной мобильной игры будет направлено на социализацию геймеров.
Главный хит 2016 года получит крупное обновление. Разработчики Pokemon Go добавят в мобильную игру возможность обмениваться карманными монстрами.
По словам создателей игры, новая функция появится примерно через неделю. Теперь геймеры смогут покупать и продавать друг другу покемонов. Студия Niantic реализовала систему торговли через введение в игру тренеров.
Напомним, за 2016 год Pokemon Go принесла разработчикам практически один миллиард долларов. По количеству загрузок эта игра была на первом месте.