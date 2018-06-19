Pokemon Go позволит обмениваться покемонами

По словам разработчиков, обновление популярной мобильной игры будет направлено на социализацию геймеров.

Главный хит 2016 года получит крупное обновление. Разработчики Pokemon Go добавят в мобильную игру возможность обмениваться карманными монстрами.

По словам создателей игры, новая функция появится примерно через неделю. Теперь геймеры смогут покупать и продавать друг другу покемонов. Студия Niantic реализовала систему торговли через введение в игру тренеров.