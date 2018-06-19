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Регион
Опубликовано 19 июня 2018, 07:27

Pokemon Go позволит обмениваться покемонами

Фото &copy; Pexels

Фото © Pexels

По словам разработчиков, обновление популярной мобильной игры будет направлено на социализацию геймеров.

Главный хит 2016 года получит крупное обновление. Разработчики Pokemon Go добавят в мобильную игру возможность обмениваться карманными монстрами.

По словам создателей игры, новая функция появится примерно через неделю. Теперь геймеры смогут покупать и продавать друг другу покемонов. Студия Niantic реализовала систему торговли через введение в игру тренеров.

Напомним, за 2016 год Pokemon Go принесла разработчикам практически один миллиард долларов. По количеству загрузок эта игра была на первом месте.

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Сергей Сурепин
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