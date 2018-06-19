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Регион
Опубликовано 19 июня 2018, 10:59

"Суперсемейка-2" показала лучший старт в прокате среди всех мультфильмов

Постер к мультфильму "Суперсемейка 2"/&copy; Кинопоиск

Постер к мультфильму "Суперсемейка 2"/© Кинопоиск

Сейчас лента лидирует в американском прокате. Она показала восьмой результат по сборам для всех киноработ.

В первые выходные "Суперсемейка-2" в США заработала 180 миллионов долларов. Это лучший результат среди всех мультфильмов в истории местного проката. До этого рекорд принадлежал "В поисках Дори". Этот мультфильм заработал 135 миллионов долларов за первые выходные.

Также "Суперсемейка-2" продемонстрировала первый результат среди фильмов с рейтингом PG — мультфильм обошёл "Красавицу и чудовище" (174 миллиона). Для ленты этот старт стал восьмым в истории американского проката.

Напомним, "Суперсемейка-2" также стала лидером российского проката, собрав более 300 миллионов рублей.

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Сергей Сурепин
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