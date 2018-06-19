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Опубликовано 19 июня 2018, 10:49

В Fortnite нашли свастику. Создатели игры обещают удалить её

Фото &copy; Epic Games

Фото © Epic Games

Нежелательное изображение формировалось, если складывать особым образом металлические листы.

В игре Fortnite обнаружили свастику. Она появляется только в том случае, если особым образом в строительном редакторе выкладывать металлические листы для создания здания.

Свастику нашли четыре геймера, которые решили одновременно построить пол для танцев. В итоге они обнаружили под собой этот символ и рассказали об этом другим пользователям.

В студии Epic Games заявили, что в ближайшее время выйдет обновление, которое исправит это дизайнерское недоразумение.

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Сергей Сурепин
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