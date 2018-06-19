В Fortnite нашли свастику. Создатели игры обещают удалить её
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Нежелательное изображение формировалось, если складывать особым образом металлические листы.
В игре Fortnite обнаружили свастику. Она появляется только в том случае, если особым образом в строительном редакторе выкладывать металлические листы для создания здания.
Свастику нашли четыре геймера, которые решили одновременно построить пол для танцев. В итоге они обнаружили под собой этот символ и рассказали об этом другим пользователям.
В студии Epic Games заявили, что в ближайшее время выйдет обновление, которое исправит это дизайнерское недоразумение.