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Опубликовано 19 июня 2018, 10:39

В PlayerUnknown's Battlegrounds начали банить честных игроков

Скриншот видео: youtube/PC Gamer

Скриншот видео: youtube/PC Gamer

Разработчики уже признали ошибку, которая произошла в системе безопасности. Скоро доступ к игре вернут.

Система обнаружения нечестных игроков в PlayerUnknown's Battlegrounds сорвалась с цепи. Геймеры начали жаловаться, что им закрывают доступ к многопользовательскому шутеру просто так.

По словам разработчиков, они обнаружили ошибку. Сейчас команда пытается внести изменения в систему безопасности, чтобы она не блокировала честных игроков.

Согласно предварительной информации, за это время уже успели пострадать тысячи обычных геймеров. К сожалению, разработчики не рассказали, будут ли они как-то возмещать моральный ущерб игрокам.

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Сергей Сурепин
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