В PlayerUnknown's Battlegrounds начали банить честных игроков
Скриншот видео: youtube/PC Gamer
Разработчики уже признали ошибку, которая произошла в системе безопасности. Скоро доступ к игре вернут.
Система обнаружения нечестных игроков в PlayerUnknown's Battlegrounds сорвалась с цепи. Геймеры начали жаловаться, что им закрывают доступ к многопользовательскому шутеру просто так.
По словам разработчиков, они обнаружили ошибку. Сейчас команда пытается внести изменения в систему безопасности, чтобы она не блокировала честных игроков.
Согласно предварительной информации, за это время уже успели пострадать тысячи обычных геймеров. К сожалению, разработчики не рассказали, будут ли они как-то возмещать моральный ущерб игрокам.