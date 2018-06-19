В PlayerUnknown's Battlegrounds начали банить честных игроков

Разработчики уже признали ошибку, которая произошла в системе безопасности. Скоро доступ к игре вернут.

Система обнаружения нечестных игроков в PlayerUnknown's Battlegrounds сорвалась с цепи. Геймеры начали жаловаться, что им закрывают доступ к многопользовательскому шутеру просто так.

По словам разработчиков, они обнаружили ошибку. Сейчас команда пытается внести изменения в систему безопасности, чтобы она не блокировала честных игроков.