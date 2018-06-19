Популярная секс-игра 30 лет назад едва не обрушила мировую банковскую систему
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В своё время Leisure Suit Larry наделала много шума. Оказалось, что она могла погубить банки.
В конце 1980-х годов игровую индустрию покоряла Leisure Suit Larry. Игра славилась у геймеров благодаря интимным сценам, пошлым шуткам и прочим вещам, однако тогда не было принято так громко об этом говорить.
Именно стеснительность и стала причиной того, что 30 лет назад чуть не обрушилась мировая банковская система. Дело всё в том, что геймеры устанавливали пиратские копии игры, вместо того чтобы покупать официальную лицензию. Это заметили хакеры, которые начали добавлять вредоносные программы на дискеты с игрой. Об этом стало известно благодаря журналистам MEL Magazine, которые подготовили крупный материал об игре.
В 1988 году мировая банковская система чуть не обрушилась из-за этого вируса. Он попал на компьютеры трейдеров именно благодаря игре Leisure Suit Larry. Вредоносная программа уничтожила данные в многочисленных банках и биржах в нескольких странах Европы. Разработчикам даже пришлось объяснять напуганным пользователям, что официальные копии игры не содержат вирусов.