Популярная секс-игра 30 лет назад едва не обрушила мировую банковскую систему

В своё время Leisure Suit Larry наделала много шума. Оказалось, что она могла погубить банки.

В конце 1980-х годов игровую индустрию покоряла Leisure Suit Larry. Игра славилась у геймеров благодаря интимным сценам, пошлым шуткам и прочим вещам, однако тогда не было принято так громко об этом говорить.

Именно стеснительность и стала причиной того, что 30 лет назад чуть не обрушилась мировая банковская система. Дело всё в том, что геймеры устанавливали пиратские копии игры, вместо того чтобы покупать официальную лицензию. Это заметили хакеры, которые начали добавлять вредоносные программы на дискеты с игрой. Об этом стало известно благодаря журналистам MEL Magazine, которые подготовили крупный материал об игре.