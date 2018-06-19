Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет РФ на 2018 год
Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова
В Госдуме во втором чтении приняли поправки к закону о федеральном бюджете на текущий год и плановый период 2019–2020 годов. В третьем чтении его планируют рассмотреть 21 июня.
Ранее сообщалось, что Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправки во втором чтении.
Отмечалось, что согласно нововведениям 5 млрд рублей планируется направить на докапитализацию "Росагролизинга". Кроме того, сообщается о выделении дополнительно 2,2 млрд рублей на взнос в капитал "Объединённой авиастроительной корпорации" на финансирование затрат по доработке самолёта Ил-114.
В поправках говорилось в том числе о финансировании образования для детей-сирот: им планируется дополнительно выделить 38 млн рублей. Российской ассоциации героев хотят направить 20 млн рублей.