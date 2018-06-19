Звезда "Игры престолов" попрощалась с сериалом
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Актриса Эмилия Кларк снималась в популярном американском шоу практически десять лет.
Мать драконов из сериала "Игра престолов" попрощалась с шоу. В сериале Эмилия Кларк снималась практически десять лет.
Актриса написала о том, что она "отправилась на остров, чтобы попрощаться с землёй, которая стала моим домом вдали от дома почти на десять лет". По словам Кларк, для неё это было настоящее приключение.
"Игра престолов", спасибо за жизнь, о которой я раньше даже не мечтала, и за семью, по которой я никогда не перестану скучать
Эмилия Кларк
Напомним, заключительный, восьмой сезон сериала "Игра престолов" выйдет летом 2019 года.