Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 июня 2018, 11:20

Звезда "Игры престолов" попрощалась с сериалом

Фото &copy; Flickr/emilia_clarke

Фото © Flickr/emilia_clarke

Актриса Эмилия Кларк снималась в популярном американском шоу практически десять лет.

Мать драконов из сериала "Игра престолов" попрощалась с шоу. В сериале Эмилия Кларк снималась практически десять лет.

Актриса написала о том, что она "отправилась на остров, чтобы попрощаться с землёй, которая стала моим домом вдали от дома почти на десять лет". По словам Кларк, для неё это было настоящее приключение.

"Игра престолов", спасибо за жизнь, о которой я раньше даже не мечтала, и за семью, по которой я никогда не перестану скучать

Эмилия Кларк

Напомним, заключительный, восьмой сезон сериала "Игра престолов" выйдет летом 2019 года.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • голливуд
  • Эмилия Кларк
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar