Госдума одобрила повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта
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Закон также предусматривает увеличение тарифа на получение данного документа гражданами в возрасте до 14 лет.
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предусматривает повышение госпошлины за выдачу заграничного паспорта, содержащего микрочип, с 3,5 тысячи до пяти тысяч рублей.
Для граждан младше 14 лет госпошлина за аналогичный документ вырастет с 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей.
Кроме того, устанавливается размер госпошлины за госрегистрацию транспортных средств, в том числе в тех случаях, когда свидетельство утрачено или пришло в негодность. Если документ изготавливается из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения, госпошлина составит 1,5 тысячи рублей. Госпошлина за выдачу водительского удостоверения при аналогичных условиях составит три тысячи рублей.
Как писал Лайф, правительство внесло законопроект на рассмотрение Госдумы в конце апреля. Инициатива связана с увеличением затрат на изготовление документов нового образца, а также необходимостью создать инфраструктуру для обработки и хранения данных. В МВД сообщили, что на это может уйти порядка 44,2 миллиарда рублей. Однако увеличение госпошлин позволит обеспечить ежегодное поступление доходов в федеральный бюджет на сумму порядка 42,3 миллиарда рублей.