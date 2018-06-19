Госдума одобрила повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта

Закон также предусматривает увеличение тарифа на получение данного документа гражданами в возрасте до 14 лет.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предусматривает повышение госпошлины за выдачу заграничного паспорта, содержащего микрочип, с 3,5 тысячи до пяти тысяч рублей.

Для граждан младше 14 лет госпошлина за аналогичный документ вырастет с 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей.

Кроме того, устанавливается размер госпошлины за госрегистрацию транспортных средств, в том числе в тех случаях, когда свидетельство утрачено или пришло в негодность. Если документ изготавливается из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения, госпошлина составит 1,5 тысячи рублей. Госпошлина за выдачу водительского удостоверения при аналогичных условиях составит три тысячи рублей.