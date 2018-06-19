Умер известный украинский поэт и политик Иван Драч

Ему принадлежало высказывание: "Еврей на Украине должен жить лучше, чем в Израиле, а русский — лучше, чем в России".

В Киеве после тяжёлой болезни умер известный украинский поэт, общественный деятель и политик Иван Драч. Ему был 81 год. Литератор завещал похоронить его в родном селе Телиженцы рядом с могилой его сына Максима.

Фото: © Facebook.com/Sergiy Trymbach

Иван Драч был известным критиком советского режима и являлся неофициальным поэтическим рупором украинских диссидентов. После 1966 года его отношения с официальными властями были более гладкими, но с началом перестройки его политические взгляды вновь обрели прежний характер.

Как признавался первый президент Украины Леонид Кравчук, именно Иван Драч предложил внести в текст проекта Декларации о суверенитете Украины тезис о нейтральном статусе страны. Кроме того, ему принадлежало высказывание "Еврей на Украине должен жить лучше, чем в Израиле, а русский — лучше, чем в России".