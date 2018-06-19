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Опубликовано 19 июня 2018, 11:30

Авторы Dead or Alive решили сделать новую игру менее сексуальной

Разработчики рассказали, что они сделают упор на развитие способностей персонажей, а не на оголение частей их тела.

Фото: &copy;&nbsp;PlayStation Store

Фото: © PlayStation Store

Во время выставки Е3 2018 разработчики Dead or Alive показали новую часть серии. И если ранее игра славилась откровенными нарядами у девушек, то теперь команда решила сменить вектор, в связи с чем Dead or Alive 6 будет более скромной и менее сексуальной.

По словам разработчиков, в центре внимания новой игры будут бескомпромиссные реалистичные схватки, герои смешанных единоборств будут проливать пот и кровь, получать раны и шрамы. Команда считает, что откровенные наряды героинь не должны отвлекать геймеров от схваток.

Выход Dead or Alive 6 запланирован на начало 2019 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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