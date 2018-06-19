Не теракт. Стрельбу в шведском Мальмё устроили криминальные группировки

Стрельбу в шведском Мальмё, в результате которой погибли три человека, устроили члены местных преступных банд во время разборки. Об этом на пресс-конференции сообщила полиция.

— Участники убийства рассматриваются как члены преступных банд, они вовлечены в серьёзную организованную преступность в Мальмё, — сообщил представитель полиции.

При этом уточняется, что подозреваемые пока не задержаны.