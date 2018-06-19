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Опубликовано 19 июня 2018, 11:57

Режиссёр экранизации Call of Duty хочет снять фильм о солдатах, а не о войне

Фото &copy;&nbsp;Richard Shotwell/Invision/AP

Фото © Richard Shotwell/Invision/AP

Несмотря на его планы, Activision Blizzard Studios пока официально не объявила, кто станет постановщиком киноадаптации.

Режиссёр Стефано Соллима ("Убийца-2. Против всех") рассказал, какой он видит фильм по Call of Duty. Сейчас его называют вероятным постановщиком экранизации популярной игры.

По словам Стефано, сейчас осталось мало фильмов о солдатах. Режиссёр хочет посвятить будущую ленту именно военным, а не войне как таковой. Стефано уверен, что зрителям не хватает фильмов о солдатах.

Также режиссёр заявил, что лента должна отличаться от "Чёрного ястреба", потому что кино по Call of Duty — это кино по игре. Соллима уверен, что необходимо сохранять "дух франшизы" при переносе видеоигры на экран.

Напомним, Activision Blizzard Studios пока официально не объявила, кто станет постановщиком киноадаптации.

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Сергей Сурепин
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