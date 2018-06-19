Игры для PlayStation 4 снова попали на распродажу
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Прямо сейчас по низким ценам можно приобрести Dark Souls III и Rise of the Tomb Raider.
В магазине PlayStation Store началась очередная распродажа. Сейчас скидки действуют почти на две сотни игр, большая часть которых стоит меньше тысячи рублей.
Например, за 999 рублей можно купить Rise of the Tomb Raider, Dark Souls III, Titanfall 2 Ultimate Edition, Yakuza Zero и Prey. Также в распродаже участие принимают Fallout 4 (899 рублей) и DmC: Devil May Cry (719 рублей).
Акция продлится до 5 июля.