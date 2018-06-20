Парень зашёл в больничный туалет, и только через 12 часов уборщики вскрыли дверь

25-летний Амар Бестрин долгое время боролся с героиновой зависимостью и даже уехал на заработки в Чили, чтобы избавиться от наркотиков. Когда он вернулся домой в Австралию, то заверил маму, что теперь с ним всё в порядке. Лорен не оставалось ничего другого, кроме как поверить, пока в её дверь не постучали полицейские, чтобы сообщить печальную новость, сообщает BuzzFeed.

Фото © BuzzFeed

В тот день Амар отправился гулять вместе со своими друзьями, однако домой он так и не вернулся. Лорен начала беспокоиться, но все вокруг её стали успокаивать, что сын всё время так пропадает. В два часа ночи к женщине пришли полицейские и сообщили, что Амар скончался. Выяснилось, что юноша зашёл в туалет для инвалидов на первом этаже больницы Ливерпуля, закрыл кабинку и принял наркотики. Его нашли только 12 часов спустя, и вскоре он скончался.

Как-то я ему сказала, что с таким образом жизни однажды придёт полиция и скажет мне, что ты умер. Так оно и произошло. Я не могла поверить в случившееся Лорен

Фото © BuzzFeed

За это время уборщики несколько раз замечали, что одна из кабинок закрыта, но не предприняли каких-либо действий. При том что больница находится в оживлённом месте, где жизнь буквально кипит.

Фото © BuzzFeed