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Опубликовано 19 июня 2018, 16:40

Дисней работает сразу над 9 новыми фильмами по "Звёздным войнам"

Кадр фильма "Звёздные войны: Эпизод 4 &ndash; Новая надежда"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Звёздные войны: Эпизод 4 – Новая надежда"/ © Кинопоиск

Такой информацией поделился Том Кейн, который известен как актёр озвучивания мультфильмов и игр по мотивам космической саги.

По словам Кейна, в перечень входят не только новые эпизоды "Звёздных войн". Сейчас в разработке также находятся спин-оффы про отдельных героев саги (кроме Йоды).

Летом 2018 года начинаются съёмки девятого эпизода. Его режиссёром выступит Джей Джей Абрамс. Фильм выйдет 19 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что спин-офф "Звёздных войн" про охотника за головами Бобу Фетта получил режиссёра и сценариста. Им стал Джеймс Мэнголд ("Росомаха: Бессмертный", "Логан"). Кроме того, была информация, что следующим спин-оффом якобы станет фильм про Оби-Вана Кеноби.

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Сергей Сурепин
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