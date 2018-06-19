Дисней работает сразу над 9 новыми фильмами по "Звёздным войнам"

Такой информацией поделился Том Кейн, который известен как актёр озвучивания мультфильмов и игр по мотивам космической саги.

По словам Кейна, в перечень входят не только новые эпизоды "Звёздных войн". Сейчас в разработке также находятся спин-оффы про отдельных героев саги (кроме Йоды).

Летом 2018 года начинаются съёмки девятого эпизода. Его режиссёром выступит Джей Джей Абрамс. Фильм выйдет 19 декабря 2019 года.