Трейлер "Шазама" покажут на Комик-коне

Уже совсем скоро авторы нового фильма по комиксам планируют рассказать подробности о своей работе.

Будущий фильм про Шазама завершили снимать весной. Несмотря на это, в Сети нет практически никаких промоматериалов о новой работе DC.

Теперь же появилась информация о том, что трейлер "Шазама" покажут в Сан-Диего во время проведения выставки Комик-кон. Мероприятие пройдёт 19 июля. Там же должны будут показать трейлер "Аквамена".