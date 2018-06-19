Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 июня 2018, 13:39

Трейлер "Шазама" покажут на Комик-коне

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/Kellvin_Chavez &rlm;

Фото: © twitter.com/Kellvin_Chavez ‏

Уже совсем скоро авторы нового фильма по комиксам планируют рассказать подробности о своей работе.

Будущий фильм про Шазама завершили снимать весной. Несмотря на это, в Сети нет практически никаких промоматериалов о новой работе DC.

Теперь же появилась информация о том, что трейлер "Шазама" покажут в Сан-Диего во время проведения выставки Комик-кон. Мероприятие пройдёт 19 июля. Там же должны будут показать трейлер "Аквамена".

Выход будущего фильма ожидается 5 апреля 2019 года.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • dc
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar