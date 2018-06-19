Трейлер "Шазама" покажут на Комик-коне
Фото: © twitter.com/Kellvin_Chavez
Уже совсем скоро авторы нового фильма по комиксам планируют рассказать подробности о своей работе.
Будущий фильм про Шазама завершили снимать весной. Несмотря на это, в Сети нет практически никаких промоматериалов о новой работе DC.
Теперь же появилась информация о том, что трейлер "Шазама" покажут в Сан-Диего во время проведения выставки Комик-кон. Мероприятие пройдёт 19 июля. Там же должны будут показать трейлер "Аквамена".
Выход будущего фильма ожидается 5 апреля 2019 года.