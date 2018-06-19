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Регион
Опубликовано 19 июня 2018, 16:26

Госдума приняла во II чтении законопроект о выкупе госимущества бизнесменами

Фото: &copy; L!FE

Фото: © L!FE

Предлагается также сделать возможным проведение специальных аукционов на право аренды земельных участков.

Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) получат право бессрочного преимущественного права на выкуп арендуемого регионального, муниципального и федерального имущества.

В соответствии с нынешним законодательством субъекты МСП, которые арендуют такое имущество, могут воспользоваться преимущественным правом его выкупа до 1 июля текущего года. Условия привязаны к сроку аренды имущества.

Внесённый законопроект делает бессрочным преимущественное право на выкуп арендуемого имущества. Отменяется привязка к дате, по состоянию на которую имущество должно быть в аренде.

Согласно действующему законодательству малые и средние предприниматели не могут выкупать арендуемое федеральное имущество (лишь региональное или муниципальное).

— Отсутствие механизма выкупа арендуемого федерального имущества ставит арендаторов этого имущества — субъектов МСП в неравное положение с арендаторами муниципальной или региональной собственности, — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Документ предлагает снять данное ограничение.

Предлагается также сделать возможным проведение специальных аукционов на право аренды земельных участков, включённых в перечни гос- и муниципального имущества, исключительно среди субъектов МСП.

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Анна Стрельцова
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