Яровая назвала заявление Кравчука по Крыму абсурдной утопией
Ирина Яровая. Фото:© РИА Новости/Владимир Трефилов
Бывший украинский лидер считает, что Россия может добровольно вернуть Крым Незалежной из-за колоссальных затрат, которых требует полуостров.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая раскритиковала прогноз бывшего президента Украины Леонида Кравчука о "добровольном возвращении" Крыма властям Незалежной. По её словам, заявление украинского политика в логике товарно-денежных отношений "купи-продай" буквально "сквозит" неуважением к народу.
— Вряд ли он не понимает, что Россия никогда так не действует, и его прогноз — всего лишь дикая и абсурдная утопия, — приводит слова Яровой её пресс-служба. — Поэтому высказанные им суждения скорее из серии "каждый судит по себе" и демонстрируют желание спрятать шило антиконституционного госпереворота в мешке словоблудия и русофобии, которому цивилизованно и решительно жители Крыма противопоставили свою волю и свой выбор.
Напомним, ранее Кравчук допустил, что Россия может добровольно вернуть Крым Украине якобы из-за трат, которые нужны для полуострова. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал слова политика бредом сумасшедшего и заверил, что никакого возврата не будет никогда. А депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская напомнила Кравчуку, что "Родина не продаётся, даже за сало".