Яровая назвала заявление Кравчука по Крыму абсурдной утопией

— Вряд ли он не понимает, что Россия никогда так не действует, и его прогноз — всего лишь дикая и абсурдная утопия, — приводит слова Яровой её пресс-служба. — Поэтому высказанные им суждения скорее из серии "каждый судит по себе" и демонстрируют желание спрятать шило антиконституционного госпереворота в мешке словоблудия и русофобии, которому цивилизованно и решительно жители Крыма противопоставили свою волю и свой выбор.