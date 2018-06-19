В Госдуме предложили отмечать День отца
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По мнению Тамары Плетнёвой, новый праздник привлечёт внимание общественности к значимости роли отца в воспитании подрастающего поколения.
В Госдуме предложили отмечать День отца. С соответствующей инициативой выступила депутат от КПРФ, глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва. Законопроект, согласно которому предлагается установить новый общенациональный праздник, размещён в электронной базе данных парламента.
Отмечать День отца предлагается в последнюю субботу октября. В случае принятия закон вступит в силу с 2019 года.
В пояснительной записке к документу указано, что День отца ежегодно отмечается в российских регионах, но до сих пор не закреплён на государственном уровне.
По мнению Плетнёвой, новый праздник привлечёт внимание общественности к значимости роли отца в воспитании подрастающего поколения, а также поспособствует поднятию престижа отцовства и укреплению статуса отца и мужчин в семье и обществе.