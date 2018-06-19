По мнению Тамары Плетнёвой, новый праздник привлечёт внимание общественности к значимости роли отца в воспитании подрастающего поколения.

В Госдуме предложили отмечать День отца. С соответствующей инициативой выступила депутат от КПРФ, глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва. Законопроект, согласно которому предлагается установить новый общенациональный праздник, размещён в электронной базе данных парламента.

Отмечать День отца предлагается в последнюю субботу октября. В случае принятия закон вступит в силу с 2019 года.

В пояснительной записке к документу указано, что День отца ежегодно отмечается в российских регионах, но до сих пор не закреплён на государственном уровне.