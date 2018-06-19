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Регион
Опубликовано 19 июня 2018, 19:55

В Госдуме предложили отмечать День отца

Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович

По мнению Тамары Плетнёвой, новый праздник привлечёт внимание общественности к значимости роли отца в воспитании подрастающего поколения.

В Госдуме предложили отмечать День отца. С соответствующей инициативой выступила депутат от КПРФ, глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва. Законопроект, согласно которому предлагается установить новый общенациональный праздник, размещён в электронной базе данных парламента.

Отмечать День отца предлагается в последнюю субботу октября. В случае принятия закон вступит в силу с 2019 года.

В пояснительной записке к документу указано, что День отца ежегодно отмечается в российских регионах, но до сих пор не закреплён на государственном уровне.

По мнению Плетнёвой, новый праздник привлечёт внимание общественности к значимости роли отца в воспитании подрастающего поколения, а также поспособствует поднятию престижа отцовства и укреплению статуса отца и мужчин в семье и обществе.

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Майя Селезнёва
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