Нигериец по поддельному бразильскому паспорту пытался въехать из РФ в Финляндию

Гражданин Нигерии по поддельному паспорту Бразилии предпринял попытку въехать из России в Финляндию. Об этом говорится в сообщении пограничной охраны скандинавской страны.

Отмечается, что нигерийца задержали на железнодорожном пункте пропуска Вайниккала.

Стоит отметить, это не первый случай на российско-финской границе, когда пограничники пресекали незаконные действия иностранцев. Так, трое граждан Марокко на автодорожном КПП Ваалимаа пытались без визы въехать в Финляндию, предъявив лишь паспорт болельщика на ЧМ-2018 по футболу.

Кроме того, на КПП в аэропорту Хельсинки-Вантаа было получено ходатайство о предоставлении убежища от гражданина третьей страны, прибывшего рейсом из России. Мужчина рассказал, что специально купил билеты на мировое первенство, чтобы попросить убежища в скандинавской стране.

По словам представителя погранохраны Финляндии Марко Саарекса, они были готовы к подобным явлениям во время проведения ЧМ-2018, однако всё равно оказались удивлены, что они начались так рано.