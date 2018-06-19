Поклонская напомнила о преступлении Сенцова

Также парламентарий раскритиковала режиссёра Алексея Учителя, который подписал петицию на помилование "мученика".

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, комментируя обращение деятелей культуры к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать Олега Сенцова, напомнила, что по вине Сенцова могли погибнуть сотни людей.

— Действия Сенцова должны были повлечь за собой многочисленные человеческие жертвы, среди которых мог оказаться кто угодно: дети, женщины, ветераны, — говорится в сообщении Поклонской, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте".

В заключение депутат порекомендовала подписавшим петицию "помимо скудного творчества Сенцова" ознакомиться с преступлениями, за которые он "обоснованно отбывает наказание".

Также Поклонская выразила надежду, что позиция инициаторов петиции связана только с отсутствием у них достаточной информации об истинном "творчестве" осуждённого.