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Регион
Опубликовано 19 июня 2018, 22:06

Поклонская напомнила о преступлении Сенцова

Наталья Поклонская. Фото: &copy;РИА Новости/Илья Питалёв

Наталья Поклонская. Фото: ©РИА Новости/Илья Питалёв

Также парламентарий раскритиковала режиссёра Алексея Учителя, который подписал петицию на помилование "мученика".

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, комментируя обращение деятелей культуры к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать Олега Сенцова, напомнила, что по вине Сенцова могли погибнуть сотни людей.

— Действия Сенцова должны были повлечь за собой многочисленные человеческие жертвы, среди которых мог оказаться кто угодно: дети, женщины, ветераны, — говорится в сообщении Поклонской, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте".

В заключение депутат порекомендовала подписавшим петицию "помимо скудного творчества Сенцова" ознакомиться с преступлениями, за которые он "обоснованно отбывает наказание".

Также Поклонская выразила надежду, что позиция инициаторов петиции связана только с отсутствием у них достаточной информации об истинном "творчестве" осуждённого.

Напомним, Сенцова задержали в августе 2015 года. Его признали виновным и приговорили к 20 годам лишения свободы за создание террористического сообщества, совершении и планировании терактов.

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Екатерина Михайлова
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