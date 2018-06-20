Создатели "Соника" начнут выпускать тостеры
Фото © Shop.SEGA
В честь легендарного игрового персонажа выпустят кухонный прибор стоимостью больше 30 долларов.
Компания Sega до 2001 года выпускала игровые консоли. С того момента фирма, основанная в 1940 году, занимается разработкой и издательством игр для различных платформ, а также выпускает миниатюрные версии консолей.
Фото © Shop.SEGA
Теперь же Sega решила освоить новые отрасли. Компания анонсировала новинку из сегмента кухонной техники — Sega выпустит тостер под названием Sonic Toaster.
Отличительная черта тостера — он будет оставлять логотип Соника на поджаренных кусочках хлеба. Цена — 34,95 доллара.