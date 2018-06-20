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Регион
Опубликовано 20 июня 2018, 08:23

Создатели "Соника" начнут выпускать тостеры

Фото &copy; Shop.SEGA

Фото © Shop.SEGA

В честь легендарного игрового персонажа выпустят кухонный прибор стоимостью больше 30 долларов.

Компания Sega до 2001 года выпускала игровые консоли. С того момента фирма, основанная в 1940 году, занимается разработкой и издательством игр для различных платформ, а также выпускает миниатюрные версии консолей.

Фото © Shop.SEGA

Фото © Shop.SEGA

Теперь же Sega решила освоить новые отрасли. Компания анонсировала новинку из сегмента кухонной техники — Sega выпустит тостер под названием Sonic Toaster.

Отличительная черта тостера — он будет оставлять логотип Соника на поджаренных кусочках хлеба. Цена — 34,95 доллара.

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Сергей Сурепин
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