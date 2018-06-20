Слуцкий заявил, что больше не будет комментировать матчи ЧМ на Первом канале
Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий. Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
Российский специалист связал это с "необходимостью приступить к другой деятельности".
Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий больше не будет комментировать игры чемпионата мира 2018 года на Первом канале. Он пояснил, что теперь приступает к другой деятельности.
— Я заканчиваю работу на Первом канале, — сказал Слуцкий в ходе трансляции матча между командами России и Египта.
Добавим, при этом известно, что Слуцкий стал тренером футбольного клуба "Витесс" из Нидерландов. Первая тренировка под руководством россиянина пройдет уже 24 июня.
Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными РФ и Египта прошёл в Санкт-Петербурге во вторник, 19 июня. Россияне выиграли со счётом 3:1 и практически гарантировали себе выход в 1/8 финала.