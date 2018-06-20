Слуцкий заявил, что больше не будет комментировать матчи ЧМ на Первом канале

Российский специалист связал это с "необходимостью приступить к другой деятельности".

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий больше не будет комментировать игры чемпионата мира 2018 года на Первом канале. Он пояснил, что теперь приступает к другой деятельности.

— Я заканчиваю работу на Первом канале, — сказал Слуцкий в ходе трансляции матча между командами России и Египта.

Добавим, при этом известно, что Слуцкий стал тренером футбольного клуба "Витесс" из Нидерландов. Первая тренировка под руководством россиянина пройдет уже 24 июня.