Суд оставил под арестом начальника отдела надзора МЧС России по Кемерову

Адвокат Григория Терентьева просила заменить содержание в СИЗО на домашний арест.

Кемеровский областной суд оставил под арестом начальника отдела областного главка МЧС Григория Терентьева, — одного из фигурантов уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

Адвокат же просила заменить содержание в СИЗО на домашний арест, так как у Терентьева есть постоянные работа и место жительства. Помимо того, на его иждивении двое детей, причём один из них родился в день пожара, 25 марта. Жена Терентьева находится в декретном отпуске. Адвокат также отметила, что подзащитный добровольно давал все показания и готов сдать загранпаспорт, от следствия скрываться не намерен.

— Я никуда скрыться от следствия не собираюсь, я не собираюсь бросать жену с маленьким ребёнком, сына и больных родителей, — сказал он в суде.

Терентьев утверждает, что его вины в произошедшем нет и по его просьбе на заседании были озвучены показания свидетеля Максима Ганака, из которых следует, что ТЦ не проверялся ввиду того, что он находился в списке субъектов малого предпринимательства. Руководство же им объяснило, что без жалоб граждан подобные объекты проверять запрещено по закону.