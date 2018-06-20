Мёртвый персонаж "Ходячих мертвецов" вернётся в сериал
Кадр сериала "Ходячие мертвецы"/ © Кинопоиск
Джон Бернтал снова сыграет в шоу. Это произойдёт спустя шесть лет после ухода из популярного проекта.
Актёр Джон Бернтал вернётся в сериал "Ходячие мертвецы". Он снимется в девятом сезоне шоу.
Изначально актёр играл в первых двух сезонах сериала. Ему досталась роль Шейна Уолша, лучшего друга Рика Граймса. Возвращение создатели сериала аргументировали тем, что они хотят отметить уход из шоу Эндрю Линкольна, показав "знакомое лицо из прошлого".
Напомним, героя Бернтала убили в конце второго сезона. Представители канала AMC никак не прокомментировали информацию, а обстоятельства, при которых в сериал вернётся Шейн, пока не известны.