Мёртвый персонаж "Ходячих мертвецов" вернётся в сериал

Джон Бернтал снова сыграет в шоу. Это произойдёт спустя шесть лет после ухода из популярного проекта.

Актёр Джон Бернтал вернётся в сериал "Ходячие мертвецы". Он снимется в девятом сезоне шоу.

Изначально актёр играл в первых двух сезонах сериала. Ему досталась роль Шейна Уолша, лучшего друга Рика Граймса. Возвращение создатели сериала аргументировали тем, что они хотят отметить уход из шоу Эндрю Линкольна, показав "знакомое лицо из прошлого".