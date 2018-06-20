Энтузиаст создал футбольный симулятор с помощью Half-Life

Новая игра получила название International Online Soccer. Она вполне может заменить популярные FIFA и PES.

Около 15 лет назад фанаты Half-Life выпустили модификацию под названием International Online Soccer. Она превращала классический шутер Valve в футбольный симулятор.

Теперь же энтузиасты решили создать полноценный проект на основе модификации. И если изначально это была лишь шалость геймеров, то теперь проект можно считать полноценной игрой.