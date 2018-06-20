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Опубликовано 20 июня 2018, 08:43

Энтузиаст создал футбольный симулятор с помощью Half-Life

Кадр видео&nbsp;IOSoccer

Кадр видео IOSoccer

Новая игра получила название International Online Soccer. Она вполне может заменить популярные FIFA и PES.

Около 15 лет назад фанаты Half-Life выпустили модификацию под названием International Online Soccer. Она превращала классический шутер Valve в футбольный симулятор.

Теперь же энтузиасты решили создать полноценный проект на основе модификации. И если изначально это была лишь шалость геймеров, то теперь проект можно считать полноценной игрой.

IOSoccer уже можно загрузить в Steam. В этом многопользовательском футбольном симуляторе геймеры могут управлять одним игроком в команде. Все матчи проходят с видом от третьего лица. Разработчики адаптировали игру под движок Source Engine.

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Сергей Сурепин
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