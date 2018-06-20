Звезда "Властелина колец" рассказала, почему она начала заниматься играми

Элайджа Вуд также поделился тем, почему он выбрал именно такой способ подачи истории.

Популярный актёр Элайджа Вуд решил отойти от кино и заняться играми. Сейчас совместно со студией Ubisoft он работает над проектом Transference.

По словам Вуда, нас ждёт игра с использованием виртуальной реальности. Игра активно смешивает живые съёмки с компьютерной графикой, чтобы представить параноидальную головоломку, события которой разворачиваются внутри симуляции, созданной одним из персонажей игры.

Концепция проекта возникла из попыток Вуда использовать виртуальную реальность как основу для истории. Актёр описывает получившийся результат как тайну, которая затягивает игрока в собственный мир, где предстоит разобраться с тайной отдельно взятой семьи.

Вместе с этим Вуд заявил, что создание игры отличается от создания фильма и ему пришлось осваивать новые для себя техники: здесь отсутствует монтаж, а у команды нет возможности управлять камерой. Вместо привычных возможностей, по словам актёра, необходимо было разрабатывать принципиально новые подходы.