Фанатам "Гарри Поттера" запретили Гарри Поттера

Теперь поклонникам фильмов и книг нельзя проводить неофициальные тематические мероприятия с использованием названия Harry Potter и других наименований из поттерианы, коммерческие права на которые принадлежат Warner Bros.

Киностудия Warner Bros. официально запретила всем неофициальным мероприятиям по вселенной "Гарри Поттер" использовать название франшизы. Теперь фанатам остаётся организовывать мероприятия под другими названиями, не связанными со вселенной "Гарри Поттера".

Дело в том, что помимо нарушения авторских прав организаторы фестивалей зарабатывают деньги с продажи билетов. Само собой, с Warner Bros., которой принадлежат все права, фанаты не делятся прибылью. В связи с этим Warner Bros. решила обязать организаторов платить за использование любого имени из "Гарри Поттера".

Таким образом, от действий Warner Bros. пострадал фестиваль в Висконсине. Его организатору пришлось переименовать мероприятие в "Фестиваль воинов и волшебников", чтобы не иметь дело с адвокатами Warner Bros.