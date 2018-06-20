Стало известно, почему Слуцкий больше не будет комментировать ЧМ-2018 на Первом
Леонид Слуцкий. Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Стала известна причина, по которой бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале. Как сообщает Super.ru, это связано с тем, что у российского специалиста просто 20 июня истёк трудовой договор.
— Подготовка и проведение комментария трансляций товарищеских матчей сборной России по футболу и чемпионата мира по футболу в период с 1 марта 2018 года по 20 июня, — говорится в контракте Слуцкого, заключённом с Первым каналом.
Ранее сам Слуцкий объявил о том, что больше не будет комментировать мундиаль. Он добавил, что приступает к другой деятельности. Уже 24 июня под его руководством пройдёт первая тренировка футбольного клуба "Витесс" из Нидерландов.