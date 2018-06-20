Стало известно, почему Слуцкий больше не будет комментировать ЧМ-2018 на Первом

Стала известна причина, по которой бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале. Как сообщает Super.ru, это связано с тем, что у российского специалиста просто 20 июня истёк трудовой договор.

— Подготовка и проведение комментария трансляций товарищеских матчей сборной России по футболу и чемпионата мира по футболу в период с 1 марта 2018 года по 20 июня, — говорится в контракте Слуцкого, заключённом с Первым каналом.