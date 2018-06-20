В Госдуме прокомментировали заявления Грибаускайте о "российском вторжении"

В нижней палате парламента считают, что лучшей гарантией безопасности для государств Прибалтики станет отсутствие на их территории войск других стран.

Заявление президента Литвы Дали Грибаускайте о вероятном российском "вторжении" на территорию страны является поводом для увеличения численности войск НАТО в прибалтийской республике. Такое мнение в беседе с RT выразил первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

— Сегодня войск НАТО там намного больше, чем нужно для простой обороны. Но для того, чтобы увеличить это количество на границах с РФ, необходим какой-то повод. Им и является заявление Грибаускайте о том, что Россия хочет вторгнуться на территорию её государства, — заявил Шерин.

Также депутат добавил, что слова о вторжении просто "вложили Грибаускайте в голову", сама же она так не думает.