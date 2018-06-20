Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 июня 2018, 11:55

В Госдуме прокомментировали заявления Грибаускайте о "российском вторжении"

Фото: &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В нижней палате парламента считают, что лучшей гарантией безопасности для государств Прибалтики станет отсутствие на их территории войск других стран.

Заявление президента Литвы Дали Грибаускайте о вероятном российском "вторжении" на территорию страны является поводом для увеличения численности войск НАТО в прибалтийской республике. Такое мнение в беседе с RT выразил первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

— Сегодня войск НАТО там намного больше, чем нужно для простой обороны. Но для того, чтобы увеличить это количество на границах с РФ, необходим какой-то повод. Им и является заявление Грибаускайте о том, что Россия хочет вторгнуться на территорию её государства, — заявил Шерин.

Также депутат добавил, что слова о вторжении просто "вложили Грибаускайте в голову", сама же она так не думает.

Литовский лидер Даля Грибаускайте выразила мнение, что её стране необходимо быть готовой к нападению со стороны Москвы.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Госдума
  • Литва
  • Даля Грибаускайте
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar