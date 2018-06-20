"Проблемка". Лидеры России и Португалии обсудили возможную встречу сборных на ЧМ

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу со своим португальским коллегой Марселу Ребелу ди Созой. Одной из тем разговора двух лидеров стала возможная встреча сборных в рамках чемпионата мира по футболу — 2018.

Португальский президент в шутку назвал возможную встречу небольшой "проблемкой". Он заверил, что спортсмены из его страны "сделают всё", чтобы выйти из группы на 1-м месте.

— У нас со своей стороны есть Роналду, но российская сборная тоже показывает хорошие результаты. Поэтому, каким бы ни был счёт, надеюсь, это не отразится на наших дипломатических отношениях, — сказал Марселу Ребелу ди Соза.

Фото: ©L!FE/Павел Баранов

Российский лидер заверил, что так и будет. Россия, в том числе как страна-хозяйка, радуется за победителей и переживает с теми, кого постигла неудача.