Геймеры стали больше тратить на игры

Также стало известно, что игровое сообщество с каждым годом продолжает расти и взрослеть.

Аналитическая фирма Nielsen уже девятый год подряд проводит ежегодные исследования игровой аудитории. В этот раз стало известно, что из жителей США старше 13 лет примерно две трети можно считать геймерами. Для сравнения, в 2013 году чуть больше половины взрослого населения увлекалось видеоиграми.

Самая популярная платформа — консоли (их предпочитают 49% опрошенных). На втором месте — мобильные платформы, на них играет каждый третий. ПК использует для игр 21% (на 6% меньше, чем в прошлом году). При этом геймеры продолжают с каждым годом тратить всё больше денег на игры (28%). Также они стали больше платить за дополнительный контент, связанный с их любимой игрой.