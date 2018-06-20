Яровая призвала Грибаускайте не отравлять литовский народ ложью и русофобией

Президент Литвы разыгрывает фальшивую игру, которая не имеет ничего общего с международной безопасностью, уверены в Госдуме.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая жёстко раскритиковала заявление президента Литвы Дали Грибаускайте о готовящемся "российском вторжении" на территорию её страны. Российский парламентарий посоветовала коллеге из Балтии "не отравлять душу и сердце литовского народа чёрной ложью и русофобией".

— Наш народ, в отличие от Грибаускайте, дорожит миром и дружбой. И никогда не утратит память о том, что советский многонациональный народ защитил мир от фашизма. Надеюсь, в преддверии Дня памяти и скорби сердце и душа литовского народа наполнены благодарной памятью, — приводит слова Яровой её пресс-служба.

Она добавила, что президент Литвы разыгрывает фальшивую игру, которая не имеет ничего общего с соображениями безопасности и международным правом.