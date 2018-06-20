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Регион
Опубликовано 20 июня 2018, 14:43

Яровая призвала Грибаускайте не отравлять литовский народ ложью и русофобией

Зампредседателя Госдумы РФ Ирина Яровая. Фото: &copy; РИА Новости/Евгений Биятов&nbsp;&nbsp; Даля Грибаускайте.&nbsp;Фото: &copy;РИА Новости/Михаил Маркив

Зампредседателя Госдумы РФ Ирина Яровая. Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов  

Даля Грибаускайте. Фото: ©РИА Новости/Михаил Маркив

Президент Литвы разыгрывает фальшивую игру, которая не имеет ничего общего с международной безопасностью, уверены в Госдуме.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая жёстко раскритиковала заявление президента Литвы Дали Грибаускайте о готовящемся "российском вторжении" на территорию её страны. Российский парламентарий посоветовала коллеге из Балтии "не отравлять душу и сердце литовского народа чёрной ложью и русофобией".

— Наш народ, в отличие от Грибаускайте, дорожит миром и дружбой. И никогда не утратит память о том, что советский многонациональный народ защитил мир от фашизма. Надеюсь, в преддверии Дня памяти и скорби сердце и душа литовского народа наполнены благодарной памятью, — приводит слова Яровой её пресс-служба.

Она добавила, что президент Литвы разыгрывает фальшивую игру, которая не имеет ничего общего с соображениями безопасности и международным правом.

Ранее заявление Грибаускайте раскритиковал и зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. По его мнению, слова о вероятном российском "вторжении" являются фиктивным поводом для увеличения численности войск НАТО в прибалтийской республике.

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Марина Калегина
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