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Регион
Опубликовано 20 июня 2018, 15:05

"Звёздный путь" получит расширенную вселенную

Фото: &copy;&nbsp;Chris Pizzello / Invision / AP

Фото: © Chris Pizzello / Invision / AP

Телекомпания CBS заключила новый контракт со сценаристом и режиссёром Алексом Куртцманом.

Американская телекомпания CBS планирует расширить франшизу Star Trek новыми проектами. Согласно опубликованной информации, CBS уже подписала контракт сроком на пять лет со сценаристом и режиссёром Алексом Куртцманом.

Ранее он выступал исполнительным продюсером сериала "Звёздный путь: Дискавери". Сделка предусматривает собой создание для ТВ новых сериалов, мини-сериалов, а также анимационного шоу.

Пока в телекомпании не подтверждают работу над каким-либо конкретным проектом. Скорее всего, подробности озвучены будут на "Комик-коне", который пройдёт в конце июля.

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Сергей Сурепин
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