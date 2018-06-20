"Звёздный путь" получит расширенную вселенную
Фото: © Chris Pizzello / Invision / AP
Телекомпания CBS заключила новый контракт со сценаристом и режиссёром Алексом Куртцманом.
Американская телекомпания CBS планирует расширить франшизу Star Trek новыми проектами. Согласно опубликованной информации, CBS уже подписала контракт сроком на пять лет со сценаристом и режиссёром Алексом Куртцманом.
Ранее он выступал исполнительным продюсером сериала "Звёздный путь: Дискавери". Сделка предусматривает собой создание для ТВ новых сериалов, мини-сериалов, а также анимационного шоу.
Пока в телекомпании не подтверждают работу над каким-либо конкретным проектом. Скорее всего, подробности озвучены будут на "Комик-коне", который пройдёт в конце июля.