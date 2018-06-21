Заветами Чубайса. Кому Минпросвещения "продаёт" идею электронных учебников?

В 2011 году Анатолий Чубайс с гордостью императора, представляющего наследника двору, презентовал электронный учебник, который должен был в самом скором времени заменить все школьные учебники страны и раз и навсегда закрыть вопрос с тяжёлыми детскими ранцами. Плюс решение вопроса печати новых учебников и учебных пособий, плюс мгновенное обновление учебной литературы по Интернету, плюс решение для малообеспеченных семей, плюс износостойкость, плюс инновации и всеобщее счастье. Гордость Анатолия Чубайса обошлась нам с вами в каких-то 150 млн долларов, или 9 млрд рублей. Несколько лет спустя господин Чубайс признал, что учебник что-то не пошёл, а виной всему американский iPad, с которым нашему инновационному продукту оказалось не под силу конкурировать.

Неужели в школы приходили люди от Анатолия Чубайса и предлагали директорам электронные учебники, а те им показывали iPad и говорили что-то вроде: "Вот такой же сделайте, тогда внедрим!" или: "У нас у каждого школьника вот такой уже есть, а ваш и даром не нужен, уходите". Короче, неясно, почему популярный iPad до сих пор сам любимыми Чубайсом рыночными методами не вытеснил бумажные учебники из наших школ.

Фото ©РИА Новости/Григорий Сысоев

Но было бы странно, если бы попытку облагодетельствовать нас за наш же счёт предпринял только господин Чубайс. В 2017 году стало известно о проекте "Ростеха" по внедрению очередных электронных учебников в школы. Правда, при ближайшем рассмотрении учебники оказались не совсем отечественными, а вовсе даже американскими, опять. Ну и само внедрение как-то не заладилось. Впрочем, наверное, какие-то сотни миллионов рублей на этом кто-то наверняка заработал. По сравнению с тем, сколько потратил Чубайс, — курам на смех.

В Министерстве просвещения РФ решили не мелочиться и зайти сразу с козырей. Сотни миллионов рублей или даже сотни миллионов долларов — слишком мелко для нашей великой страны. Для повсеместного внедрения электронных учебников в российские школы новому министерству нужно пять сотен миллиардов рублей, или каких-то 8,5 млрд долларов. Где-то в этот момент поперхнулся тюремной баландой полковник Захарченко.

Ну а теперь небольшая история приблизительно из географической середины России — из места, где ещё не слышали про электронные учебники от Чубайса и "Ростеха". В посёлке Светлый Кировской области живёт, точнее существует, школа на тысячу человек. Выглядит она вот так.





















В администрации посёлка говорят, что денег на ремонт нет и не предвидится. Так что вы тут уж как-то сами — побелите, подкрасьте и учитесь. Если вашим детям за шиворот падает штукатурка, имейте в виду, что кальций полезен для растущего организма ребёнка. Если на голову капает вода — то помните, что раз в час надо выпивать по стакану воды, а тут она ещё фильтрованная и обогащённая железом (от балок) и кальцием тем же, и вообще полезно.

Теперь мне пора рассказать о том, куда действительно стоит потратить полтриллиона рублей, которые в Минпросвещения рассчитывают освоить на электронных учебниках, проигрывающих конкуренцию зловредному iPad и оказывающихся американскими.

На полтриллиона рублей, например, можно построить почти тысячу школ. Где-то это будет дороже, где-то дешевле, в среднем получится тысяча. В России грядёт новый беби-бум, скоро начнут рожать дети двухтысячных. Мы, дети восьмидесятых, уже ведём своих детей в школы, нам очень нужны новые школы. Или достойно отремонтированные, без осыпающейся штукатурки и без плесени.

Что же до электронных учебников, которые так хотят внедрить у нас все, кто имеет доступ к государственному бюджету и не имеет совести? Знаете, есть такая штука — приложения. Рассказываю, как их использовать.

Фото ©РИА Новости/Илья Питалев

Государство в лице Министерства просвещения, допустим, инвестирует средства в разработку приложения для App Store и Google Play, с помощью которого ученики получают возможность установить на свои планшеты и смартфоны учебники утверждённого образца. Эти учебники в приложении можно обновлять и дополнять актуальными материалами, можно подгружать туда учебные пособия и даже домашние задания, в общем, с приложением можно делать всё то же, что и с реальным электронным учебником, но украсть на нём денег получится в разы меньше.

Скажете, что не в каждой семье есть средства на покупку смартфона или планшета для ребёнка? Да, не в каждой, согласен. Так вот, если каждому российскому школьнику купить планшет экономкласса (для учебников этого достаточно), суммарно придётся потратить около 110 млрд рублей. С учётом того, что в России примерно 15,5 млн школьников, а планшет стоит около 7 тысяч рублей. Да что там, на такую оптовую поставку в Москву на коленях приползёт сам Тим Кук и сделает скидку на эти ваши iPad, так что денег хватит.