Режиссёр Джеймса Бонда снимет фильм о Первой мировой войне
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Помогать ему в этом будет кинокомпания Amblin Partners, которая принадлежит Стивену Спилбергу.
Режиссёр Сэм Мендес ("007: Координаты "Скайфолл") занял должность постановщика военной драмы "1917". Действие ленты разворачивается в период Первой мировой войны.
Сценарий написал Мендес совместно с Кристи Уилсон-Кирнс ("Страшные сказки"). Мендес также спродюсирует проект, а поможет ему в этом кинокомпания Amblin Partners, принадлежащая Стивену Спилбергу.
"1917" — первый режиссёрский проект Мендеса за пределами вселенной о Джеймсе Бонде. Сэм трудился над фильмами об агенте 007 с 2012 года. У нового фильма Мендеса пока нет актёрского состава и даты выхода.