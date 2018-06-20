Режиссёр Джеймса Бонда снимет фильм о Первой мировой войне

Помогать ему в этом будет кинокомпания Amblin Partners, которая принадлежит Стивену Спилбергу.

Режиссёр Сэм Мендес ("007: Координаты "Скайфолл") занял должность постановщика военной драмы "1917". Действие ленты разворачивается в период Первой мировой войны.

Сценарий написал Мендес совместно с Кристи Уилсон-Кирнс ("Страшные сказки"). Мендес также спродюсирует проект, а поможет ему в этом кинокомпания Amblin Partners, принадлежащая Стивену Спилбергу.