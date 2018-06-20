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Регион
Опубликовано 20 июня 2018, 14:54

Режиссёр Джеймса Бонда снимет фильм о Первой мировой войне

Фото &copy; Joel Ryan/Invision/AP

Фото © Joel Ryan/Invision/AP

Помогать ему в этом будет кинокомпания Amblin Partners, которая принадлежит Стивену Спилбергу.

Режиссёр Сэм Мендес ("007: Координаты "Скайфолл") занял должность постановщика военной драмы "1917". Действие ленты разворачивается в период Первой мировой войны.

Сценарий написал Мендес совместно с Кристи Уилсон-Кирнс ("Страшные сказки"). Мендес также спродюсирует проект, а поможет ему в этом кинокомпания Amblin Partners, принадлежащая Стивену Спилбергу.

"1917" — первый режиссёрский проект Мендеса за пределами вселенной о Джеймсе Бонде. Сэм трудился над фильмами об агенте 007 с 2012 года. У нового фильма Мендеса пока нет актёрского состава и даты выхода.

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Сергей Сурепин
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