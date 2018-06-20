Рэпер Доктор Дре снимет фильм про музыку

Новую ленту посвятят ритм-энд-блюз-певцу Марвину Гэю. Проект находится на начальной стадии производства.

Американский рэпер и музыкальный продюсер Андре Ромелл Янг (псевдоним — Доктор Дре) работает над биографическим фильмом про ритм-энд-блюз-певца Марвина Гэя. Сейчас лента находится на начальной стадии производства.

Права на использование музыки Гэя уже куплены. Они принадлежат звукозаписывающей компании Sony/ATV Music Publishing, на которой записывался музыкант.