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Регион
Опубликовано 20 июня 2018, 15:34

Рэпер Доктор Дре снимет фильм про музыку

Фото: &copy;&nbsp;John Salangsang/Invision/AP

Фото: © John Salangsang/Invision/AP

Новую ленту посвятят ритм-энд-блюз-певцу Марвину Гэю. Проект находится на начальной стадии производства.

Американский рэпер и музыкальный продюсер Андре Ромелл Янг (псевдоним — Доктор Дре) работает над биографическим фильмом про ритм-энд-блюз-певца Марвина Гэя. Сейчас лента находится на начальной стадии производства.

Права на использование музыки Гэя уже куплены. Они принадлежат звукозаписывающей компании Sony/ATV Music Publishing, на которой записывался музыкант.

Напомним, в 2015 году Янг выступил в роли продюсера картины "Голос улиц", повествующей о становлении рэп-группы N.W.A на рубеже 80-х и 90-х годов XX века. У нового фильма пока нет актёрского состава и предварительной даты выхода.

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Сергей Сурепин
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