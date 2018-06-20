Рэпер Доктор Дре снимет фильм про музыку
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Новую ленту посвятят ритм-энд-блюз-певцу Марвину Гэю. Проект находится на начальной стадии производства.
Американский рэпер и музыкальный продюсер Андре Ромелл Янг (псевдоним — Доктор Дре) работает над биографическим фильмом про ритм-энд-блюз-певца Марвина Гэя. Сейчас лента находится на начальной стадии производства.
Права на использование музыки Гэя уже куплены. Они принадлежат звукозаписывающей компании Sony/ATV Music Publishing, на которой записывался музыкант.
Напомним, в 2015 году Янг выступил в роли продюсера картины "Голос улиц", повествующей о становлении рэп-группы N.W.A на рубеже 80-х и 90-х годов XX века. У нового фильма пока нет актёрского состава и предварительной даты выхода.