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Опубликовано 20 июня 2018, 14:34

Курт Рассел снимется в фильме про криптовалюту

Фото &copy; Joel Ryan/Invision/AP

Фото © Joel Ryan/Invision/AP

Звезда киноленты "Нечто" присоединилась к актёрскому составу картины об отмывании денег.

У триллера "Крипто" пополнение в актёрском составе. В фильме участие примут Курт Рассел, Алексис Бледел, Бо Напп, Люк Хемсворт, Джереми Харрис и Винсент Картайзер.

Сценарий написали Карлайл Юбэнк и Дэвид Фриджерио. Режиссёрское кресло проекта занимает Джон Сталберг, постановщик комедии "Крутые кексы".

Сама лента расскажет о запутанном мире отмывания денег, а также о молодом оперативнике агентства по борьбе с подобными махинациями. Сейчас проходят съёмки в Нью-Йорке.

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Сергей Сурепин
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