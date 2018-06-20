Курт Рассел снимется в фильме про криптовалюту

У триллера "Крипто" пополнение в актёрском составе. В фильме участие примут Курт Рассел, Алексис Бледел, Бо Напп, Люк Хемсворт, Джереми Харрис и Винсент Картайзер.

Сама лента расскажет о запутанном мире отмывания денег, а также о молодом оперативнике агентства по борьбе с подобными махинациями. Сейчас проходят съёмки в Нью-Йорке.