Курт Рассел снимется в фильме про криптовалюту
Фото © Joel Ryan/Invision/AP
Звезда киноленты "Нечто" присоединилась к актёрскому составу картины об отмывании денег.
У триллера "Крипто" пополнение в актёрском составе. В фильме участие примут Курт Рассел, Алексис Бледел, Бо Напп, Люк Хемсворт, Джереми Харрис и Винсент Картайзер.
Сценарий написали Карлайл Юбэнк и Дэвид Фриджерио. Режиссёрское кресло проекта занимает Джон Сталберг, постановщик комедии "Крутые кексы".
Сама лента расскажет о запутанном мире отмывания денег, а также о молодом оперативнике агентства по борьбе с подобными махинациями. Сейчас проходят съёмки в Нью-Йорке.