На 35 лет старше. Опубликовано первое фото группы ABBA после воссоединения
Коллектив записал две новые песни, которые планируется представить публике в конце года.
В Интернете появилось первое фото шведской группы ABBA, которая воссоединилась спустя 35 лет после распада. Его в сети "Инстаграм" разместила менеджер коллектива Йорель Хансен.
— Анни-Фрид, Агнета, Бьорн и Бенни в RMV Studio в Стокгольме, записывают две новые песни! — написала Хансен.
Менеджер добавила, что новые треки выйдут в конце года.
В ближайшее время состоится мировое турне ABBA, где вместо участников группы музыку исполнят их цифровые копии — "аббатары".
Квартет ABBA был основан в 1972 году. На сегодняшний день в мире продано свыше 400 миллионов дисков группы.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении Путина к группе ABBA.