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Регион
Опубликовано 20 июня 2018, 19:12

На 35 лет старше. Опубликовано первое фото группы ABBA после воссоединения

Фото &copy; Instagram/abbaofficial

Фото © Instagram/abbaofficial

Коллектив записал две новые песни, которые планируется представить публике в конце года.

В Интернете появилось первое фото шведской группы ABBA, которая воссоединилась спустя 35 лет после распада. Его в сети "Инстаграм" разместила менеджер коллектива Йорель Хансен.

— Анни-Фрид, Агнета, Бьорн и Бенни в RMV Studio в Стокгольме, записывают две новые песни! — написала Хансен.

Менеджер добавила, что новые треки выйдут в конце года.

В ближайшее время состоится мировое турне ABBA, где вместо участников группы музыку исполнят их цифровые копии — "аббатары".

Квартет ABBA был основан в 1972 году. На сегодняшний день в мире продано свыше 400 миллионов дисков группы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении Путина к группе ABBA.

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Никита Никонов
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