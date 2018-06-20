На 35 лет старше. Опубликовано первое фото группы ABBA после воссоединения

Коллектив записал две новые песни, которые планируется представить публике в конце года.

В Интернете появилось первое фото шведской группы ABBA, которая воссоединилась спустя 35 лет после распада. Его в сети "Инстаграм" разместила менеджер коллектива Йорель Хансен.

— Анни-Фрид, Агнета, Бьорн и Бенни в RMV Studio в Стокгольме, записывают две новые песни! — написала Хансен.

Менеджер добавила, что новые треки выйдут в конце года.

В ближайшее время состоится мировое турне ABBA, где вместо участников группы музыку исполнят их цифровые копии — "аббатары".

Квартет ABBA был основан в 1972 году. На сегодняшний день в мире продано свыше 400 миллионов дисков группы.